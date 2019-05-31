واشنطن تطالب دول العالم بالانضمام إلى العقوبات ضد طهران

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، نهج بلاده الحازم ضد إيران، مطالبًا الدول الأخرى بالانضمام إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.





وقال بومبيو، عقب لقائه نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، إنّ إيران لم تلتزم بتعهداتها المالية في اتفاقية دولية تتعلق بحظر الإرهاب، مضيفًا أنه تم فرض عقوبات على أمور تتعلق بالتجارة ردًا على ذلك.





وأكّد بومبيو عدم وجود عقوبات على أمور أخرى تخص السلع الإنسانية على سبيل المثال.

من جانبه، صرح ماس بأنّه رغم الاختلافات مع الولايات المتحدة فإن هناك تعاونًا وثيقًا غير عادي مع واشنطن، مؤكدًا أنَّ بلاده والولايات المتحدة تتبعان أهدافًا مشتركة في السياسة المتعلقة بالشأن الإيراني.





وأشار إلى أنَّ الهدف هو الحيلولة دون امتلاك إيران أسلحة نووية، مضيفًا أنّه ينتظر توضيحًا من طهران بشأن برنامجها الخاص بالصواريخ البالستية.





وذكر ماس أنَّ الولايات المتحدة وألمانيا تنتهجان حاليًّا طرقًا مختلفة فيما يتعلق بالشأن الإيراني، إلا أنّ كليهما على علم بالأهداف المشتركة، معربًا عن أمله في النجاح في تحقيق هذه الأهداف. ويُعوِّض بومبيو اليوم زيارته لبرلين التي ألغاها قبل نحو ثلاثة أسابيع في اللحظات الأخيرة؛ حيث توجّه في ذلك الحين إلى العراق؛ بسبب الأزمة الإيرانية؛ ما أثار استياء داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.



