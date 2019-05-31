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لاعب بدواى ينتقل رسميا لمنتخب السويس

الجمعة 31/مايو/2019 - 03:19 م
لاعب بدواى ينتقل رسميا لمنتخب السويس
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هيثم حبيب
 
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أعلن نادى منتخب السويس عن تعاقده مع نجم وسط شبان بدواى نادر السيد لثلاث مواسم بالانتقالات الصيفية.


يعد 'السيد' من مواليد 1 يوليو 1996 وبدأ مشواره مع ناشئى بنى عبيد ثم إنتقل لشبان بدواى قبل موسمين.


قاد اللاعب الشاب صاحب القدم اليسرى فريق شبان بدواى للتأهل لدورة الترقى بعدما إحتل صدارة هدافى الفريق بالمجموعة الحادية عشر.


وكان قد تلقى العديد من العروض من أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى بعد التألق اللافت خلال مشواره مع شبان بدواى قبل أن ينتقل رسميا لمنتخب السويس أمس.

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