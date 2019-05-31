محافظ الإسكندرية يكرم الأبطال والفرق الرياضية الحاصلة على بطولات عالمية



ووجه قنصوه تحية شكر وتقدير لاولياء أمور الأبطار الذي بذلوا كل ما في وسعهم ليصل أبنائهم إلى ما وصلوا إليه من بطولة مؤكدًا أن الجميع يعلم مدى المعاناه التي تعانيها الأسرة المصرية لبناء بطل، وكذا قدم الشكر لمجلس إدارة نادي سبورتنج على دعهم لأبطال الرياضة ومساهمتهم في توفير مناخ رياضي مناسب لتحقيق بطولات أكبر وصناعة مستقبل للإسكندرية ولمصر.



كرم اليوم الجمعة الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية الأبطال والفرق الرياضية الحاصلين على بطولات عالمية وقارية وجمهورية لموسم ٢٠١٨٢٠١٩ بنادي سبورتنج، تأكيدا على أهمية الرياضة في الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي للشباب، وضرورة إعلاء قيمتها بالنسبة للنشء. وحرصا من المحافظة على تقديم كامل الدعم لأبطال الرياضة من أبناء الإسكندرية الذين يساهمون في رفع إسم وطنهم عاليًا.كما ضم التكريم شخصيات بارزة مثل تكريم الكابتن مدحت وردة، اللاعب السكندري الكبير لحصوله على جائزة أفضل ١٠ لاعبين في كرة السلة على مستوى العالم، والكابتن محمد رشوان البطل الحاصل على وسام الشمس المشرقة «الطبقة الأولى»، وهو الوشاح الأكبر لهذا العام، اعترافًا بإنجازاته فى تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر خلال فترة عمله سفيرا لمصر فى اليابان، وبطلة مصر في الاسكواش نور الشربيني، والبطل مروان العمراوي لحصوله على بطولة العالم في الغوص والانقاذ، وبطلة مصر في الكروكية اللاعبة حنان رشاد وغيرهم من أبطال الإسكندرية الذين مثلوا مصر في بطولات عالمية ومحلية.وخلال كلمته،هنأ المحافظ جميع أبطال الإسكندرية الفائزين والذين مثلوا مصر في بطولات دولية ومحلية، كما قدم التهنئة للجميع بشهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، مؤكدا بأنه لبناء الدولة المصرية القوية يجب الإهتمام ببناء الإنسان قبل بناء الحجر،و أبطال الاسكندرية هم من سيحققون هذا البناء، مشيرًا إلى أن بناء مستقبل مصر القوية قد بدأ بالفعل منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يعمل بكل جهد لبناء الإنسان المصري.