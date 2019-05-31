فينسيوس ليما: المفاوضات لم تحسم مصيري بالبقاء في الوصل من عدمه

نفى البرازيلي فينسيوس ليما، لاعب فريق الوصل الإمارات، توصله إلى اتفاق مع إدارة النادي لتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال ليما في تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم" المفاوضات لم تحسم مصيري مع الفريق بالبقاء من عدمه، ومحادثات تجديد عقدي توقفت منذ ثلاثة أشهر.





كما أوضح ليما أن الفترة المقبلة ستشهد حسم موقفه عن طريق وكيل أعماله الذي تلقى العديد من العروض مؤخرًا.





وأضاف فينسيوس أن إدارة النادي لم تفاتحه بشأن استمراره مع الفريق، مؤكدًا على رغبته في البقاء بالإمارات وثقته بالظهور بشكل أفضل في الموسم المقبل.





وبسوله عن سبب تعثر فريقه خلال الموسم الحالي قال: "أعتقد أن خوض خمس بطولات أسهم في عدم ظهور الفريق بشكل جيد، وتراجع نتائجنا في البطولات المحلية".





وتابع: "عانينا بشكل واضح من الإصابات وإجهاد بعض اللاعبين، بينما عندما بدأنا منافسات دوري أبطال آسيا حققنا نتيجة جيدة في الجولة الأولى بالفوز على النصر السعودي، وتصدّر المجموعة الأولى، لكن الغيابات وقلة خبرة بعض اللاعبين، أسهمتا في تراجع النتائج وخروجنا من دور المجموعات".