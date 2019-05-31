الصين تحذر كندا من عواقب الانحياز لأمريكا

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، إن بكين تأمل أن تتفهم كندا عواقب الانحياز للولايات المتحدة، وذلك بعد أن دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى إطلاق سراح كنديين محتجزين في الصين.





واعتقلت السلطات الصينية رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريج في ديسمبر، بعد فترة وجيزة من اعتقال كندا المسؤول المالي الرئيسي لشركة هواوي تكنولوجيز المحدودة، منج وانزهو، بناءً على أمر من الولايات المتحدة.





وتواجه منزهو الترحيل إلى الولايات المتحدة بتهمة التآمر للاحتيال على البنوك العالمية حول علاقة هواوي بشركة تعمل في إيران، وقد نفت هي والشركة هذه الاتهامات ، ودعت الصين إلى إطلاق سراحها.



