بينهم القبض على الإرهابي هشام عشماوي .. أبرز الأحداث × أسبوع

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع، أحداث هامة أبرزها الإفراج عن 351 سجينًا بموجب عفو رئاسي، بالإضافة إلى هدم 600 عقار وعشة بترعة الطوارئ فى السلام وتسكين الأهالى فى وحدات بديلة، فضلا عن تسلم المخابرات المصرية، من الجيش الوطني الليبي، أخطر العناصر الإرهابية هشام عشماوي.

وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر"، أبرز الأحداث على مدار الاسبوع.

الإفراج عن 351 سجينًا بموجب عفو رئاسي

في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، أفرج قطاع السجون عن 351 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 85 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 266 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

ضبط 5.6 طن لحوم فاسدة فى 20 محافظة

واصلت الحملات التفتيشية البيطرية الجولات الميداينة على أسواق أسواق اللحوم ، وأكد تقريرا صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ، بلغ حوالى 5 طن و612 كجم فى 20 محافظة ، منها "القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية، الجيزة، أسيوط، قنا، البحيرة، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، المنيا، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، اسوان، الاقصر"، فضلاً عن إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 78 محضراً بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

القبض على هشام عشماوي

كما تسلمت المخابرات المصرية، فى الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، من الجيش الوطني الليبي، أخطر العناصر الإرهابية هشام عشماوي الذي خطط ونفذ العديد من العمليات الإرهابية فى مصر وليبيا، بعد أن تم القبض عليه فى أكتوبر الماضي.

وكان قد أصدر بحق "عشماوي" في ديسمبر 2017، حكمًا غيابيًا بالإعدام رفقة 10 آخرين من قبل المحكمة العسكرية في قضية "أنصار بيت المقدس 3" التى تتضمن 17 واقعة من بينها التخطيط لتفجير قصر الاتحادية .

هدم 600 عقار وعشة بترعة الطوارئ فى السلام

وأكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة محافظة القاهرة تمكنت بالتنسيق مع شرطة المرافق من هدم 600 عشة وعقار بمنطقة ترعة الطوارئ بحى السلام أول، مضيفا في تصريحات صحفية، أنه يتم تسكين السكان المستحقين أول بأول بمشروع أهالينا 1 القريب من المنطقة، حيث تحصل الأسرة على وحدة بديلة مجهزة بالكامل "بالأثاث والأجهزة الكهربائية،"، وبها كافة المرافق، بدون مقابل.

وأشار إلى أن عملية هدم المنطقة يأتى فى إطار خطة الدولة بتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وآمن للمواطنين بتلك المناطق، بالإضافة لإنشاء محور مرورى بطول 9 كيلو متر والذى سيربط جسر السويس بالطريق الدائري.

ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لـ 2 مليون 720 ألف طن

تواصل الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وكشف تقريرعن توريد القمح المحلي، ارتفاع معدلات التوريد إلى ما يقرب من 2 مليون و 720 ألف طن قمح اليوم الأحد، ﻭأنه يجرى استلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية أو الإسفلتية المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها من مديرية التموين المختصة، وإرسال نماذج المعاينة معتمدة من مدير المديرية، وموضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبين الأمن لكل موقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد .