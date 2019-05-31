رد الجميل.. هاشتاج "شكرا جروس" يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #شكرًا_جروس موقع التدوين العالمى "تويتر"، عرفانًا من جماهير نادى الزمالك بما قدمه السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك المنتهية ولايته.

وأعلن رئيس نادى الزمالك بالأمس، رحيل المدرب السويسرى رسميًا مع انتهاء تعاقده، مؤكدًا أن الكابتن خالد جلال سيتولى المسؤولية الفنية للفريق.

وكان جروس قد نجح في قيادة الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية منذ ايام على حساب نهضة بركان المغربي.



