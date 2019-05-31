احتفالية رياضية في ختام دورة الإنتاج الإعلامي الرمضانية لكرة القدم (صور)

أكد أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي علي أهمية الرياضة في تعزيز العلاقات وتقوية الروابط بين العاملين في المدينة والقنوات الفضائية وخاصة في مجال كرة القدم الذي يحظي بشعبية كبيرة لدي كافة قطاعات الشعب المصري.





جاء ذلك خلال إختتام فعاليات الدورة الرمضانية الخامسة لكرة القدم التي نظمتها المدينة بمشاركة عدد كبير من القنوات الفضائية وحضرها عدد من الشخصيات الرياضية وممثلي القنوات الفضائية المشاركة ورؤساء القطاعات بالمدينة.





وأضاف هيكل أن دورة مدينة الإنتاج الإعلامي أصبحت لها مكانة هامة بين الدورات الرمضانية المختلفة وأن المدينة تقوم بتقديم كل الدعم المادي والمعنوي لخروجها بأحسن صورة.





وقام هيكل بتقديم كأس الدورة الخامسة والميداليات الذهبية لفريق كرة القدم بقناة القاهرة والناس الفائز بالمركز الأول بعد تغلبه في المباراة النهائية علي فريق قناةالاهلي بركلات الترجيح كما قدم الميداليات الفضية لفريق قناة الاهلي والبرونزية لفريق الكرة بقناة أون سبورت الحاصل علي المركز الثالث.