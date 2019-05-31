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فتح باب التظلمات لطلبة الإعدادية بدمياط

الجمعة 31/مايو/2019 - 02:11 م
فتح باب التظلمات لطلبة الإعدادية بدمياط
أرشيفية
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"السيد احمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان كنترول الشهادة الاعدادية، سيبدء في تلقي التظلمات الخاصة بالشهادة الإعدادية من الطلاب غدا السبت، بمقره في مدرسة دمياط الثانوية العسكرية، لفحصها من خلال لجان فحص التظلمات بمديرية التربية والتعليم، على أن يتم الغلق نهاية الأسبوع المقبل.

وكان "سويلم" أعلن نتيجة الشهادة الإعدادية، عقب اعتمادها من الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط بنسبة نجاح 72.14%. من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

موضحا أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 25ألف و66 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحانات 24ألف و720 ونجح منهم 17ألف و834 طالب وطالبة،

أما الإعدادية المهنية تقدم 1357طالب وطالبة،حضر منهم 1293طالب وطالبة، ونجح منهم 1030 طالب وطالبة،بنسبة نجاح 79.6%.وكذلك نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة 100%

و قدم "وكيل الوزارة" التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والشكر والتقدير لجميع العاملين بكنترول الشهادة الإعدادية، على سرعة الأداء ودقة العمل والشفافية خلال فترات تصحيح أوراق الإجابة ومراجعتها ورصد الدرجات.
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