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شاهد من الجو.. لقطات ساحرة تبشّر بموسم سياحي مميز بالنماص

الجمعة 31/مايو/2019 - 02:10 م
شاهد من الجو.. لقطات ساحرة تبشّر بموسم سياحي مميز بالنماص
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جمعت محافظة النماص بين جمال الطبيعة واعتدال الطقس الذي يميل للبرودة أحيانًا، مبشرةً بموسم سياحي مميز في إجازة هذا الصيف.

وتكتسي محافظة النماص هذه الأيام باللون الأخضر البديع؛ إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرًا على المحافظة.

المصور "محمد الشهري" تَواجد في منتزه شعف آل وليد، والتقطت عدسته مقطع فيديو بالتصوير الجوي، وثّق خلالها امتداد البساط الأخضر على مناطق شمال محافظة النماص.
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