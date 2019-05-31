أجواء إيمانية عطرة تُزيّن جمعة "وداع رمضان" بالمسجد النبوي

ودّع المصلون في المسجد النبوي بالمدينة المنورة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ وسط أجواء روحانية وإيمانية عبقة بالذكر مليئة بالمناجاة عامرة بالتضرع إلى المولى القدير بالمغفرة والرحمة والعتق من النار.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تدفَّقت الجموع منذ الساعات الأولى من نهار اليوم لأداء صلاة الجمعة في المسجد النبوي الشريف والتشرُّف بالسلام على الرسول المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه، رضوان الله عليهما، في ظل خدمات تُقدِّمها جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بخدمة الزوار والمعتمرين، وذلك باهتمام ومتابعة مباشرة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز في كل مناحيها الأمنية والصحية والتنظيمية والإرشادية بالصورة، التي تتوافق مع تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على تحقيق كل ما يُمكن ضيوف الرحمن طوال العام من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة.



