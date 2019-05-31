محافظ سوهاج يتفقد "مزرعة السجن" والمنطقة المحيطة تمهيداً لإنشاء محلات تجارية

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، يرافقة فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أرض مزرعة السجن بحي غرب، والمنطقة المحيطة بها، تمهيدًا لإنشاء محلات تجارية لشباب المحافظة.



وقالت فريدة سلام، رئيسة الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، إن مساحة أرض مزرعة السجن تبلغ 6 آلاف متر مربع، وهي أرض أملاك دولة، ومدرجة ضمن خطة برنامج التنمية المحلية 20192020 الممولة من البنك الدولي، مضيفةً انه سيتم انشاء محلات تجارية على قطعة الأرض لشباب المحافظة.



وأضافت "سلام" أن أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة لقطعة الأرض تشمل ادخال المرافق ورصف 4 طرق، تم الإنتهاء منها، بتكلفة 2.5 مليون جنية، لافتهً إلى أنه تم إزدواج شارع مصنع البصل، وزيادة عرضه من 20 إلى 40 مترًا، ليعمل في الاتجاهين، تيسيرًا لحركة المرور بمنطقة الكورنيش الغربي، واستخدامه لتخفيف الضغط المروري على شارع الكورنيش.



وكشفت رئيسة حي غرب سوهاج عن توقف شارع مصنع البصل عن العمل لمدة 10 سنوات، لافتهً الى أن السيد المحافظ وجه بادخال المرافق بالشارع ورصفه، والانتهاء منه في أسرع وقت، حيث يصل طوله الى كيلو ونصف.



ورصد المحافظ خلال جولته التفقدية عقار لم يُطلى واجهته، حيث وجه المحافظ بعدم توصيل أية مرافق لتلك المبنى المخالف لحين طلاء واجهته، مشددًا على ضرورة الإلتزام بطلاء واجهات المنازل والعقارات السكنية بالمنطقة، طبقًا لتكليفات القيادة السياسية.