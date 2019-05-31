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ماليزيا: سنستخدم تقنية هواوي

الجمعة 31/مايو/2019 - 01:53 م
ماليزيا: سنستخدم تقنية هواوي
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أحمد الشيخ
 
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خلال مؤتمر مستقبل آسيا الذي استضافته شركة Palce في طوكيو ، أكد رئيس الوزراء الدكتور  تون  مهاتير محمد أن ماليزيا ستستفيد من تقنية Huawei  وسط التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الدكتور مهاتير في المؤتمر الذي استضافته نيكي "أبحاث هواوي  أكبر بكثير من قدرة ماليزيا". وقال "سوف نستفيد من التكنولوجيا الخاصة بهم إلى أقصى حد ممكن" ، مضيفًا أن شركة Huawei قد حققت تقدماً هائلاً عن التكنولوجيا الأمريكية.

وفقا لنيكي ، حث الدكتور مهاتير الولايات المتحدة على تقديم تنازلات في نزاعاتها مع الصين ، بما في ذلك الخلاف حول شركة Huawei Technologies. وحذر من أن الفشل في التفاوض يمكن أن يؤدي إلى صراع عسكري. وقال الدكتور مهاتير إنه يجب على الولايات المتحدة أن تقبل أن قدراتها البحثية والتنموية القوية يمكن أن توجد الآن في الشرق. وقال الدكتور مهاتير تعليقا على قرارات الإدارة الأمريكية : "إذا لم أكن في المقدمة ، فسأحظرك ، وسأرسل سفن حربية" - هذه ليست منافسة ، مضيفًا "هذا يشكل تهديدًا".



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