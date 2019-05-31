حجز 50 كلغ من اللحوم الحمراء في القيروان

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام، نظّمت منطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة أمس الخميس يوم 30 ماي 2019، حملة أمنيّة أسفرت عن تحقيق أهم النتائج التالية:





- إيقاف 16 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- تحرير 02 محاضر عدلية و08 مخالفات مرورية.





- تحرير 01 محضر إقتصادي و01 محضر جبائي.





- حجز 02 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- حجز 2649 كلغ من الخضر والغلال.





- حجز 50 كلغ من اللحوم الحمراء.