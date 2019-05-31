حجز 50 كلغ من اللحوم الحمراء في القيروان
الجمعة 31/مايو/2019 - 02:02 م
مروى الجلاصي
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في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام، نظّمت منطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة أمس الخميس يوم 30 ماي 2019، حملة أمنيّة أسفرت عن تحقيق أهم النتائج التالية:
- إيقاف 16 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
- تحرير 02 محاضر عدلية و08 مخالفات مرورية.
- تحرير 01 محضر إقتصادي و01 محضر جبائي.
- حجز 02 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- حجز 2649 كلغ من الخضر والغلال.
- حجز 50 كلغ من اللحوم الحمراء.
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