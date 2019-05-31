"أمن الخليج ركيزة استقرار المنطقة".. 5 محاور خطيرة في قمة "مكة" الطارئة

انعقدت بالأمس القمة العربية الطارئة في مقرها بمكة المكرمة، وشارك بهاعدد من رؤساء الدول العربية وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.





وتطرقت القمة إلى مناقشة أوضاع أمن الخليج واستقراره، لأنه ركيزة أساسية لأمن الشرق الأوسط، داعية إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع التهديدات التي تواجهها.





تهديدات خطيرة تواجه دول الخليج

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن القمة العربية الطارئة تنعقد في ظل "تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي، خاصة في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة".





وشدد الرئيس على أن "أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي" كما "يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي المصري".





كما أكد السيسي أن "العرب ليسوا على استعداد للتفريط بأمنهم القومي"، مردفا: "أي تهديد يواجه أمن الخليج يقتضي منا وقفة حاسمة لمواجهته".





مواجهة التحديات الإقليمية

وفي كلمة ألقاها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قال إن"القمة العربية الطارئة تنعقد لمواجهة التحديات الإقليمية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه".





إيران تتجاوز القوانين الدولية

واتهم الملك سلمان "النظام الإيراني" بالاستمرار في تجاوز القوانين الدولية، موضحا: "نواجه اليوم تهديدا للأمن العربي تمثل بالهجوم على السفن قرب مياه الإمارات ومحطتي ضخ النفط بالسعودية".





وتابع بالقول: "دولنا وشعوبنا استطاعت مواجهة المكائد الإيرانية وتحقيق التقدم الاقتصادي. ويدنا ممدودة للتعاون مع دول المنطقة لتعزيز التنمية بما في ذلك الشعب الإيراني".





تهديد أمن الملاحة تصعيد خطير

ومن ناحية أخرى، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أن "تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة يمثل تصعيدا خطيرا"، في إشارة إلى الهجمات الأخيرة.





واعتبر أبو الغيط أن "المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا تجاوزت الخطوط الحمراء"، واتهمها بـ"رفض كل التسويات لتنفيذ مخططات راعيها الإقليمي".





وتابع أبو الغيط: "إننا نتضامن مع السعودية في مواجهة المليشيات الحوثية، وأمن الخليج من أمن العرب".





أمن الخليج ركيزة استقرار المنطقة

من جانبه، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن "أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة"، مضيفا أن "التحديات تستدعي منا جميعا توحيد الجهود وتنسيق المواقف".





من ناحيته، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن "أمن السعودية هو أمن العراق"، وأردف: "منطقتنا بحاجة لاحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية".



