ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالغربية (صور)

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تمكنت الاجهزة الامنية فى الغربية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية والتوك توك وماكينات الرى، وذلك بعد تعدد البلاغات من قبل المواطنين.



و تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير مباحث الغربية بتمكن فرع البحث الجنائى بالمحله وسمنود برئاسه العقيد وليد الجندى، بالتنسيق مع ضباط المباحث من ضبط تشكيل عصابى لسرقه التكاتك والدراجات البخاريه ومواتير وماكينات رفع المياه والرى من الاراضى الزراعيه وقاموا بالارشاد عن المسروقات عقب ضبطهم.



تم تحرير المحاضر الازمة لهم واحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.