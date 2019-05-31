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جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتواصل مع سكان المدينة عبر تطبيق"Whats App"

الجمعة 31/مايو/2019 - 01:52 م
جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتواصل مع سكان المدينة عبر تطبيقWhats App
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أحمد الشيخ
 
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أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إعلان سكان التجمعات (الأول – الثالث - الخامس) بالمدينة، عن إنشاء جروب عبر تطبيق "Whats App"، وذلك في مبادرة جديدة من جهاز المدينة لسرعة التواصل مع السكان.

وأضاف رئيس الجهاز: يتم ترشيح شخص أو اثنين عن التجمعات المذكورة، للتواصل مع الجهاز بشكل مستمر، ولبحث المشكلات التي تواجه السكان مع سرعة إصدار التكليفات اللازمة، وأخذ الإجراءات لحل تلك المشكلات.

جدير بالذكر أن رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قد أعلن في وقت سابق عبر البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي  "فيس بوك" عن التواصل  المستمر مع سكان المدينة.


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