ماني وكوليبالي على رأس قائمة السنغال لأمم إفريقيا 2019

أعلن أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.





وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.



