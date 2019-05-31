ماني وكوليبالي على رأس قائمة السنغال لأمم إفريقيا 2019
الجمعة 31/مايو/2019 - 01:57 م
محمد الصو
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أعلن أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.
وضمت القائمة 23 لاعبا على رأسهم ساديو ماني مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي وكيتا بالدي لاعب انترميلان الإيطالي وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي.
ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثالثة، بجوار كلا من الجزائر، وكينيا، وتنزانيا.
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