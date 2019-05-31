شركة "مياه سوهاج" تنظم احتفاليةً لتكريم العاملين الفائزين في مسابقة القرآن الكريم
الجمعة 31/مايو/2019 - 01:51 م
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج احتفاليةً لتكريم عدد من العاملين وأبنائهم، ومكلفات الخدمة العامة بالشركة الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم.
صرح بذلك اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، مضيفاً أن التكريم جاء بعد تنظيم مسابقة فى حفظ ربع ونصف وثلاثة أرباع من القرآن الكريم وحفظه كاملاً، وأشرف على المسابقة الإمام هشام هارون، مدير عام التخطيط بالمنطقة الأزهرية بالمحافظة، وشارك بالمسابقة 9 من العاملين و8 من أبنائهم و2 من مكلفات الخدمة العامة بالشركة.
وأضاف رئيس الشركة، أنه تم تكريم 3 من العاملين المشاركين بالمسابقة الدينية الالكترونية، والتى أطلقتها الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مؤكداً أن هذه الاحتفالية تأتي لترسيخ تقليد سنوي من الشركة، ولفتةً تقديرية لحفظة القرآن الكريم، ولتحقيق التواصل الحضارى والفكري والثقافي بعيدًا عن التشدد.
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