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"التعليم": طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى غدا

الجمعة 31/مايو/2019 - 01:53 م
التعليم: طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى غدا
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ريم محمود
 
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون غداً السبت الموافق 1 يونيو 2019، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، المؤجل من يوم 23 مايو 2019، وذلك في ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.


وأضافت الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعقد لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية، وتبدأ الساعة التاسعة صباحاً، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة المسائية، والتي تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
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المزيد عن: وزارة التعليم محافظات طارق شوقي أخبار مصر
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