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صدمة مزدوجة لريال مدريد وبرشلونة في الميركاتو الصيفي

الجمعة 31/مايو/2019 - 01:47 م
صدمة مزدوجة لريال مدريد وبرشلونة في الميركاتو الصيفي
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الفجر الرياضي
 
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تلقى عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة صدمة مزدوجة في سوق الانتقالات الصيفية.



ورفض مسئولو نادي بنفيكا البرتغالي رحيل نجم الفريق الشاب جواو فيلكس مهاجم الفريق والملقب برونالدو الجديد.

 

ووفقا لموقع le10sport الفرنسي، فأن قطبي الكرة الإسبانية قد أعلنوا في وقت سابق اهتمامهم بضم  فيلكس من بنفيكا بعد تألقه في الموسم الماضي.


وتابع الموقع الفرنسي، أن بنفيكا رفض فكرة رحيل فيلكس عن الفريق وتمسك ببقائه في الموسم المقبل.

 

وأكد الموقع الفرنسي، أن هناك حل وحيد أمام أي نادي يرغب في ضم فيليكس وهو دفع 120 مليون يورو لكسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بنفيكا أو تأجيل المفاوضات نهائيا لحين تفكير ناديه في الاستماع للعروض المقدمة.

 


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