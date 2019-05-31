تيم حسن يرفض التخلي عن سيرين عبد النور في الهيبة الحصاد حلقة 25

في أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل الهيبة الحصاد، يطلب خال جبل شيخ الجبل " تيم حسن " منه التخلي عن نور رحمة "سيرين عبد النور" لكي يستعد عمله من جديد ويفتح له المسؤولون الطرقات المؤدية إلى قرية الهيبة لأن من فعل ذلك ثروت حبيب نور السابق بالاتفاق مع عدو جبل المعلم زيدان.





ويرفض جبل ويتمسك بنور لأنه يحبها فيما يحاول إخفاء عليها الأمر ولكنه تسمع ما قاله خال جبل ، ويذهب صخر " اويس مخللاتي " لابنة عمه ريما ويطلب منه ترك خطيبها سامي السعيد الذي يستغلها لانتقام منه هو وشقيقه جبل ولكنه ترفض.





وتذهب ريما إلى شقيقه شاهين " عبد شاهين " وتطلب منه مساعدته في فسخ خطبتها من سامي السعيد ولكنه والده غازي شيخ الجبل يرفض ويحدد موعد حفل زفافها رغما عنها.



