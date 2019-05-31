اليوم.. الأخضر الشاب يلاقي بنما في ختام دور المجموعات من المونديال

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم ( تحت 20 عاماً ) اليوم الجمعة ثالث مبارياته ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.





ويلاقي الأخضر الشاب نظيره منتخب بنما في المباراة التي تجمعهما في تمام السادسة مساءً بتوقيت بولندا (السابعة مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب بيدغوشتش، في ختام دور المجموعات من المونديال.





ميدانياً، أدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على مران البناء من الخلف مع التموضع.



