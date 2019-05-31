تعرف على أيام صرف المعاشات والمرتبات خلال شهرى يونيو ويوليو
الجمعة 31/مايو/2019 - 01:40 م
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أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا جديدًا، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وحلول الأعياد والأجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهرى يونيه، ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو ٢٠١٩
أعلنت الوزارة، أنه تيسيرًا على العاملين بالدولة؛ فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة للبنوك، والنفقة عن شهرى يونيه، ويوليو ومتأخرات مايو ويوليو.
قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف متأخرات مايو ٢٠١٩، يوم ٣ يونيه المقبل، ومرتبات يونيه اعتبارًا من يوم ٢٣ إلى ٢٨ يونيه، ومرتبات يوليو من يوم ٢٤ إلى ٣٠ يوليو، ومتأخرات يوليو يومى ٦، ٧ أغسطس مع مراعاة خصم ما قد يُصرف للعاملين دون حق، من استحقاقاتهم خلال الشهر التالى.
وأعطى عماد عواد، توجيهاته للمسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديرى ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء فى الكتاب الدورى وتنفيذه بكل دقة.
يأتى ذلك، فى إطار حرص وزارة المالية على تطبيق النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى "GPS" بكفاءة وفاعلية، على النحو الذى يضمن حُسن سير العمل بالجهات الإدارية.
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