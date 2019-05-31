محمد صلاح يتحدي هاري كين في نهائي دوري الأبطال بتصريح ناري





قامت شبكة قنوات "BT sport" الرياضية بنشر مقطع فيديو يتحدث فيه النجم المصري محمد صلاح ، جناح فريق ليفربول الإنجليزي عن نهائي دوري أبطال أوروبا برفقة جاري لينيكر.

وقال صلاح خلال الفيديو: "استمتعت بتواجدي في ليفربول، لقد استطعت تحطيم أرقام قياسية، وحققت لاعب هداف البريمير ليج لموسمين.

وعن مشاركة هاري كين في المباراة علق قائلا:" أفضل أن يلعب هاري كين، جميعنا جاهزين للعب، تعلم أن المنافسة تكون جيدة حين تلعب مباريات قمة، هاري كين لاعب جيد وأثبت ذلك لعدة أعوام".

وواصل المصري: "هاري كين هداف لفريقه، وللكرة الإنجليزية، قبل قدومي (وانفجر ضاحكًا) لذلك من الجيد أن يتواجد في النهائي، ذلك شيء جيد لعطيني حافزًا".

وأتم صلاح حديثه بشأن مباراة النهائي ضاحكًا: "في عقلي صورة واحدة فقط بشأن المباراة النهائية".

وسيخوض ليفربول وتوتنهام نهائي دوري الأبطال، غدًا السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.