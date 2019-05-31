محمد صلاح يتحدي هاري كين في نهائي دوري الأبطال بتصريح ناري
قامت شبكة قنوات
"BT sport" الرياضية بنشر مقطع فيديو يتحدث فيه النجم المصري محمد صلاح
، جناح فريق ليفربول الإنجليزي عن نهائي دوري أبطال أوروبا برفقة جاري لينيكر.
وقال صلاح
خلال الفيديو: "استمتعت بتواجدي في ليفربول، لقد استطعت تحطيم أرقام قياسية،
وحققت لاعب هداف البريمير ليج لموسمين.
وعن مشاركة هاري كين في المباراة علق قائلا:"
أفضل أن يلعب هاري كين،
جميعنا جاهزين للعب، تعلم أن المنافسة تكون جيدة حين تلعب مباريات قمة، هاري كين لاعب
جيد وأثبت ذلك لعدة أعوام".
وواصل المصري:
"هاري كين هداف لفريقه، وللكرة الإنجليزية، قبل قدومي (وانفجر ضاحكًا) لذلك من
الجيد أن يتواجد في النهائي، ذلك شيء جيد لعطيني حافزًا".
وأتم صلاح حديثه بشأن
مباراة النهائي ضاحكًا: "في عقلي صورة واحدة فقط بشأن المباراة النهائية".
وسيخوض ليفربول
وتوتنهام نهائي دوري الأبطال، غدًا السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"
بالعاصمة الإسبانية مدريد.