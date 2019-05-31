سعر الدرهم الاماراتى في البنوك العاملة في مصر اليوم
الجمعة 31/مايو/2019 - 12:29 م
Advertisements
Advertisements
استقر سعر الدرهم الإماراتي في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 31-5-2019، في التراجع وسجل بنك عودة أعلى سعر للشراء بنحو 4.59 جنيها، بينما سجل البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 4.59 جنيها، لتصبح أسعار صرف الدرهم الإماراتي وفقا لأخر تحديث كالتالي:
استقر سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي نحو 4.57 جنيها للشراء، و4.60 جنيها للبيع ، وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.48 جنيها للشراء، و4.70 جنيها للبيع
وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر نحو 4.57 جنيها للشراء نحو 4.60 جنيها للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى نحو 4.57 جنيها للشراء، و4.61 جنيها للبيع
سجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية نحو 4.55 جنيها للشراء، و4.60 جنيها للبيع
Advertisements
المزيد عن: سعر الدرهم اليوم سعر الدرهم الاماراتى الان الرهم الاماراتى اسعار الدرهم امام الجنيه اسعار الدرهم الاماراتى اسعار الدرهم
- سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10/4/2019
- سعر الدرهم الإمارتى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 11/4/2019
- سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم السبت 13/4/2019
- سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد 21/4/2019
- سعر الدرهم الاماراتى في البنوك المصرية اليوم الخميس 16-5-2019
- سعر الدرهم الإماراتي خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 5/27/ 2019
- سعر الدرهم الإماراتي خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 5/28/ 2019
- سعر الدرهم الاماراتى في البنوك اليوم الأربعاء 29-5-2019
- سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29/5/2019
- سعر الدرهم الاماراتى في البنوك المصرية أمام الجنيه اليوم الخميس 30-5-2019