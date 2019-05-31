رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: الصيام بدون دعاء لا ثمرة فيه

قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الدعاء هو مخ العبادة، مشيرًا إلى أن الصيام بدون دعاء لا ثمرة فيه، وكذلك القيام بدون دعاء لا ثمرة فيه.



