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رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: الصيام بدون دعاء لا ثمرة فيه

الجمعة 31/مايو/2019 - 12:27 م
رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: الصيام بدون دعاء لا ثمرة فيه
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الدعاء هو مخ العبادة، مشيرًا إلى أن الصيام بدون دعاء لا ثمرة فيه، وكذلك القيام بدون دعاء لا ثمرة فيه.

وأشار "عامر"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الجمعة، إلى أن كل العبادات التي فرضها الله علينا بها دعاء، مضيفًا أن ببركة الدعاء، والإلحاح في الدعاء، والتضرع إلى الله، فأن الله يغير أقدارنا.
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