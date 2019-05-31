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تعرف على الجهاز المعاون لخالد جلال فى الزمالك

الجمعة 31/مايو/2019 - 12:15 م
تعرف على الجهاز المعاون لخالد جلال فى الزمالك
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هاني عصام
 
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اتفق مسئولو الزمالك مع خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الشعلة السعودي على تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض، خلفا للسويسري جروس بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في مباراة الأمس بالدوري المصري الممتاز.


وكان الزمالك قد استقر على تعيين خالد جلال قبل الفوز بالكونفدرالية الأفريقية بعد مفاوضات طويلة تم فيها وضع جميع الخطوط العريضة للتعاقد.

 

وعلم الفجر الرياضي أن الجهاز المعاون لخالد جلال فى الزمالك سيتكون من نبيل محمود كمدرب عام وأمير عزمي كمدرب مساعد وأيمن طاهر مدربا للحراس، والتركي أمري مدرب أحمال .

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