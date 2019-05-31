رئيس الوزراء يطمئن على تطوير ستاد القاهرة استعدادا للأمم الإفريقية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد العصار، وزير الانتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تشطيبات أعمال تطوير استاد القاهرة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل.





وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه فى عدد من مكونات الاستاد، بدأت بالمقصورة الرئيسية، والتى تم الانتهاء من تطويرها، بجانب الانتهاء من تطوير الطرق المحيطة بمنطقة استاد القاهرة، كما يتم إنشاء طريق ربط بين شارع الفنجرى وشارع يوسف عباس، لتيسير الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى الاستاد.





واستعرض وزير الشباب والرياضة ما تم من تطوير بجسم الاستاد، والتي سيتم استخدامها فى أعمال الاستقبال والضيافة للجمهور، كما تم تغيير مناطق وإضافة غرف جديدة لخلع الملابس، وإنهاء متطلبات الاتحاد الإفريقى بالاستاد.





وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى أرضية الاستاد، التى تم الانتهاء من الاعمال بها، لتكون على أكمل وجه مع انطلاق البطولة، كما اطمأن على الانتهاء من تطوير غرف خلع الملابس للاعبين، لتكون على أكمل وجه، كما تفقد ما تم من تغيير وتطوير ديكورات المدخل للمقصورة الرئيسية.



