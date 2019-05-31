رسميا.. الفيفا يعلن النظام الجديد لمونديال الأندية الإثنين المقبل

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيقر النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية، الإثنين المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفيفا سيعلن أنه بدءًا من نسخة 2021 سيشارك في مونديال الأندية 24 فريقًا من كل القارات.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يدعم النظام الجديد لكأس العالم للأندية، كما أن رابطة الأندية الأوروبية هددت بمقاطعة البطولة في حالة تغيير نظامها الحالي.

وسبق أن أوضحت تقارير أن الموعد الجديد المقترح لإقامة البطولة هو ما بين شهري يونيو ويوليو عقب انتهاء الموسم في الدوريات الأوروبية.

يذكر أن ريال مدريد يحمل لقب مونديال الأندية في النسخ الثلاث الماضية، بعد أن صعد للبطولة إثر التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.