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رئيس لجنة الفتوى: لهذا السبب 27 رمضان الأقرب لليلة القدر

الجمعة 31/مايو/2019 - 12:10 م
رئيس لجنة الفتوى: لهذا السبب 27 رمضان الأقرب لليلة القدر
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن العلماء يرجحون أن توافق ليلة القدر يوم 27 رمضان، موضحًا أنهم يستدلون على ذلك بأن كلمات آيات سورة القدر 30 كلمة، وجاء ضمير هى للإشارة إلى ليلة القدر رقم 27.

وأشار "عامر"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الجمعة، إلى جملة ليلة القدر عدد حروفها 9، وذكرت في السورة 3 مرات، ومن ثم فأن حاصل ضربهما يساوي 27، موضحًا أن كل ذلك اجتهادات بأن تكون ليلة 27 هى الأقرب إلى ليلة القدر.

وأضاف أن تعظيم ليلة القدر جاء من نزول القرآن بها من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وكذلك تفضيل شهر رمضان عن باقي الشهور لنزول القرآن به
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