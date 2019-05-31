نشرة أخبار الظهيرة.. الرد القاطع على إدعاءات "هيومن رايتس" الكاذبة

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الدليل على كذب إدعاءات منظمة هيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمة العربية.

نشرت منظمة هيومان رايتس وواتش تقريرًا كاذبًا عن حقوق الإنسان في مصر، ومنها اعتقال 50 حالة اعتقال تعسفي، كما ادعت كذبًا أن قوات الأمن تنفذ العمليات العسكرية في نطاق الحيز السكنى.





كما أفاد التقرير الكاذب أن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء أجبروا على ترك منازلهم، وفيما يلى نستعرض الرد القاطع على المنظمة والدليل على كذب تلك الإدعاءات.





نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية الاستثنائية بالمملكة العربية السعودية، الخميس، في مكة المكرمة.





أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تهديد الأمن الملاحي وأمن الممرات البحرية وطرق التجارة يُمثل تصعيدًا خطيرًا رأينا العالم كله، من شرقه لغربه، يتضامن في رفضه والتنديد به، بل ويتداعى إلى ردعه وضمان عدم تكراره.. وتهديد المقدرات الاقتصادية وموارد الطاقة بواسطة الميلشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا هو تجاوز لكل الخطوط الحمر ولعبٌ بالنار.





تحرص مصر دائماً على أمن محيطها العربي والإقليمي من التهديدات الخارجية، خاصةً التي أصبحت شديدة الخطورة في السنوات الأخيرة بعد الثورات التي اجتاحت الدول العربية، ومع تزايد التوتر بين دولة إيران ودول الخليج في الفترة الأخيرة بعد حرب اليمن، كان على مصر أن تتعاون مع أشقائها العرب في مواجهه خطر المد الإيراني في المنطقة العربية، من خلال التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها العربية في دول الجزيرة العربي والخليج العربي.















