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علي ربيع يخرج من السجن في فكرة بمليون جنيه حلقة 27

الجمعة 31/مايو/2019 - 11:56 ص
علي ربيع يخرج من السجن في فكرة بمليون جنيه حلقة 27
فكرة بمليون جنيه حلقة 27
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الفجر الفني
 
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شهدت الحلقة الـ 27 من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يعرض عبر قناة "mbc مصر" الفضائية لـ علي ربيع وكريم عفيفي، تصاعدًا في الأحداث. 

وخلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل فكرة بمليون جنيه، يفيق مصباح (صلاح عبدالله) من غيبوبته، التي تعوض لها عقب الحكم بسجن ابنه علاء، بعد توريطه في قضية نصب. 

تبلغ الشرطة علاء مصباح (علي ربيع) أنها تضع سليم زهران (طارق عبدالعزيز) تحت المراقبة، وتعلم بكل ما يفعله، ويحاولون الإيقاع به، فيقومون بإخراج علاء من السجن هو وياسر معجزة (كريم عفيفي)، ليدخلان مهمة سرية للقبض على سليم زهران. 

مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرون.

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