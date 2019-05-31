سقوط أحد العناصر الإجرامية بالطالبية بحوزته 5 أسلحه نارية
الجمعة 31/مايو/2019 - 12:02 م
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
Advertisements
تمكن رجال مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته 5 قطع سلاح نارى وذخائر بقصد الإتجار.
فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة قيام سائق، مقيم بدائرة القسم،سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات"، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش، طبن، 20 طلقة خرطوش.
بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements
المزيد عن: حوادث الطالبيه اسلحه ناريه احد العناصر الاجراميه
- سقوط مجرم بحوزته قطعتي سلاح و400 جرام حشيش و400 قرص مخدر بقليوب
- ضبط شخص لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالبساتين
- تفاصيل سقوط تاجر سلاح بالوراق وبحوزتة 4 قطع سلاح
- سقوط واحد من أخطر تجار الأسلحة النارية في الجيزة
- ضبط شخص بحوزته 3 قطع سلاح ناري وذخائر بالمنيا
- ضبط شخصين وسيدة بحوزتهم 500 جرام حشيش وقطعتي سلاح بالقليوبية
- سقوط "ياسر أبو قلب" وبحوزته 1623 طربة حشيش بالهرم
- ضبط عنصر إجرامي تخصص نشاطه في الأسلحة النارية والذخائر بمطروح
- أجهزة الأمن تسقط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة