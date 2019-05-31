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مسح طبي شامل لـ 1800طالب وطالبة في المدن الجامعية بجامعة بنها (صور)

الجمعة 31/مايو/2019 - 12:01 م
مسح طبي شامل لـ 1800طالب وطالبة في المدن الجامعية بجامعة بنها (صور)
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محمد نبيل
 
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أنهت مبادرة المسح الطبى الشامل لطلاب المدن الجامعية بجامعة بنها، أعمالها للكشف على الطلاب واجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم وفحصهم طبيا. 

أقيمت المبادرة برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتنسيق مع الإدارات الطبية بالمدن الجامعية.


وقال الدكتور السعيد أن مبادرة المسح الطبى الشامل لطلاب المدن الجامعية تاتى فى اطار حرص الجامعة على صحة أبنائها الطلاب مشيرا الى ان المبادرة استهدفت الكشف عن أمراض القلب والضغط والسكر والسمنة وغيرها من الأمور المتعلقة بصحة الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية لـ 1800 طالب وطالبة فى المدن الجامعية 

من جانبه أكد الدكتور المغربى أن الجامعة قد استعدت للمبادرة منذ وقت كافى ووفرت كافة الامكانيات والأجهزة الطبية والدعم اللازم لأطباء الإدارات الطبية لتحقيق أهدافها واجراء المسح الطبى لطلاب المدن الجامعية 

واشار المغربى الى انه توجيه الطلاب المرضى عقب انتهاء المبادرة وفحصهم الى الأقسام المعنية بمستشفى بنها الجامعى لإستكمال العلاج فضلا عن اعداد تقرير وافى عن صحة الطلاب وغيرها من الأمور التى من شأنها أن نطمئن على صحة أبنائنا الطلاب. 

فيما اكد الدكتور جمال سوسة المشرف على المدن الجامعية ان المبادرة تم تنفيذها فى 5 مدن جامعية بمدن بشبرا ومشتهر وطوخ وبنها مشيرا الى انه قد تم اعلان جميع الطلاب بالمبادرة ومواعيدها بجميع العيادات والادارات الطبية بالمدن الجامعية.


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