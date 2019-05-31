"قدرني أقدرك" تعيد أحمد العطار للغناء

يعود المطرب أحمد العطار للساحة الغنائية من جديد بكليب بعنوان "قدرنى أقدرك" إنتاج شركة مزيكا، وإخراج إسلام الفولى.





وانتهى "العطار" من تصوير الكليب المقرر عرضه فى عيد الفطر.





وطرح العطار برومو الكليب على صفحته بموقع "فيس بوك" وعلق قائلا: "انتظروا الكليب قريبا".





يذكر أن العطار طرح مؤخرا "حققنا حلمنا". وتعد هذه الأغنية مهداة إلى منتخب مصر القومى بمناسبة مشاركته فى كأس العالم 2018





الأغنية من كلمات مصطفى إبراهيم وألحان فوزى عز الدين وتوزيع كاميليو، وقد طرحت أيضا على محطات الراديو نجوم FM وراديو 9090 FM وراديو إينرجى FM وردايو النيل "نغم – ميجا – هيتس".



