ضبط صاحب شركة ملابس ينصب على المواطنين راغبي السفر لأداء الحج
الجمعة 31/مايو/2019 - 11:56 ص
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر لأداء فريضة الحج.
وقد تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من مواطن بالمعاش مواليد 1954، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى المحلة الكبرى بالغربية ضد أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ 20 ألف جنيه من أصل مبلغ 190 ألف جنيه مقابل تسفيره وزوجته لأداء فريضة الحج فى العام الماضى وقيامه بإحضار تأشيرات زيارة لهما وليست تأشيرة حج ولم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه من الشاكيان.
وقد تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من مواطن بالمعاش مواليد 1954، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى المحلة الكبرى بالغربية ضد أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ 20 ألف جنيه من أصل مبلغ 190 ألف جنيه مقابل تسفيره وزوجته لأداء فريضة الحج فى العام الماضى وقيامه بإحضار تأشيرات زيارة لهما وليست تأشيرة حج ولم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه من الشاكيان.
وأكدت تحريات فرع الإدارة، صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام صاحب شركة ملابس جاهزة مواليد1968 مقيم بدائرة قسم ثانى شرطة المحلة الكبرى بالغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر لأداء فريضة الحج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك وقيامة بإعداد وتوزيع إعلانات ودعاية بزعم قدرته على إحضار تأشيرات الحج لمن لم يصبه القرعة لجذب ضحاياه ومنهم الشاكى حيث قام بالإستيلاء منه على مبلغ 20 ألف جنيه من أصل مبلغ 190 ألف جنية مقابل تسفيره وزوجته لأداء فريضة الحج فى العام الماضى، ولم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه من الشاكيان.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه من الشاكيان.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه من الشاكيان.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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