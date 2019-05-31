توريد ١٧.٥ ألف طن قمح في شون صوام الدقهلية

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أعلن المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة في محافظة الدقهلية، عن توريد ١٧٥ الف طن قمح منذ بداية الموسم وحتى الآن في شون وصوامع المحافظة.



وأشار وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إلى أن عدد الشون التابعة للبنك للزراعي بلغت 20 شونة بزمام المحافظة بسعة 31300 طن، والمحافظة بها 5 هناجر بإجمالي 6720 طنًا، وشركة مطاحن شرق الدلتا بها 24 خلية بإجمالي 83400 طن، والشركة المصرية للصوامع بها 27 خلية بإجمالى 135000 طن، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة مع بدء موسم توريد القمح.



وأوضح الحضري أن محافظة الدقهلية بها 43 صومعة و20 شونة لتخزين القمح وتستقبل الكميات التي يتم توريدها من المزارعين يوميا.



وأكد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه من المتوقع توريد 230 ألف طن هذا العام، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة لمحصول القمح على مستوى المحافظة 228 ألف فدان هذا الموسم، وتتم عملية التوريد بتواجد لجان للمتابعة الميدانية في الوحدات المحلية والإدارات المعنية.



يذكر أن وزارة التموين أعلنت أسعار القمح هذا العام لتكون 655 جنيه للأردب وزن 150 بدرجة نقاوة 22.5 قيراط، و670 للأردب وزن 150 كيلو بدرجة نقاوة 23 قيراط، ومبلغ 685 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط.