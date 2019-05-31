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أبو جبل حلقة 25 لـ مصطفى شعبان تتصدر جوجل

الجمعة 31/مايو/2019 - 11:47 ص
أبو جبل حلقة 25 لـ مصطفى شعبان تتصدر جوجل
مصطفى شعبان
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الفجر الفني
 
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تصدرت الحلقة الـ25 من مسلسل "أبو جبل" تريند جوجل الأكثر بحثا، لما شهدته من تطورات فى الأحداث.

فتعرضت انتصار "مريم حسن" لعملية نصب فقدت من خلالها كل الأموال التى ورثتها عن زوجها غالى أبو جبل.

وعاد وجيه أبو اليزيد الذي يجسد شخصيته الفنان "محمود البزاوى" إلى منزله، بعد عدة أيام من الاختفاء، وتحديدا بعد موت ابنه أحمد "عصام السقا".

واستعان رزق "محمد علي رزق" بوالد حبيبته، لمساعدة حسن "مصطفى شعبان" في العثور على المتسبب فى سرقة أمواله وقتل أطفاله.

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