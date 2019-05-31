على طريقة رفاعي الدسوقي.. حداد يحول ورشته لصناعه السلاح بأسيوط
الجمعة 31/مايو/2019 - 11:49 ص
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام، عامل بإحدى المدارس بأسيوط، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام، عامل بإحدى المدارس بأسيوط، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف المذكور بمسكنه وضبطه وبحوزته الآتى:
طبنجة عيار9مم.
عدد 3 طبنجة صوت تحت التعديل لإطلاق الأعيرة النارية.
عدد 17 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.
عدد 9 خزينة أسلحة نارية.
عدد 2 هاتف محمول.
عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية.
العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وقيامه بإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع وتعديل محدثات الصوت لأسلحة صالحة لإطلاق الأعيرة النارية.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وقيامه بإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع وتعديل محدثات الصوت لأسلحة صالحة لإطلاق الأعيرة النارية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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