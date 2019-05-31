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خريطة توزيع 140 ساحة لصلاة عيد الفطر بمراكز وقرى بني سويف

الجمعة 31/مايو/2019 - 11:47 ص
خريطة توزيع 140 ساحة لصلاة عيد الفطر بمراكز وقرى بني سويف
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احمد فتحي الدسوقي
 
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أعلنت مديرية الاوقاف ببني سويف، اليوم الجمعة، عن تخصيص 140 ساحة لأداء الصلاة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، مع تجهيز 280 خطيبا يخصص لكل ساحة "خطيب أساسى وآخر احتياطى" لأداء الخطبة وصلاة عيد الفطر المبارك.

وأكدت المديرية، أن ساحات الصلاة موزعة بواقع:30 ساحة بمركز ومدينة بني سويف،و28 ساحة بمركز ومدينة إهناسيا، و25 ساحة بمركز ومدينة ببا، و19 ساحة بمركز ومدينة الفشن، و14 ساحة بمركز ومدينة سمسطا، و14 ساحة مثلها بمركز ومدينة ناصر، و10 ساحات بمركز ومدينة الواسطى.
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