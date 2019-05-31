شروط ومستندات التقديم للصف الأول الإبتدائي بمدارس بني سويف

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صّرح مصدر بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الجمعة، عن شروط ومستندات التقديم للصف الأول الإبتدائي للموسم الدراسي الجدد\يد 2020-2019م، وهي:



- ألا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات في1102019، وهذه هي المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الأبتدائي.



- أصل شهادة الميلاد "كومبيوتر" للطفل وصورة منها + 6 صور شخصية حديثة للطفل.



- صورة بطاقة ولي الامر على أن تكون البطاقة سارية وغير منتهية.



- ملف التقديم ويجب أن يكون كامل الدمغات (2 تحسين + 1 نقابة + 1 موارد).



- شهادة صحية للطفل مختومة بختم التأمين الصحي.



- صورة طوابع التأمين الصحي بالبطاقة الصحية للطفل.



- إقرار ولي الامر ضمن أوراق التقديم بالملف.