شروط ومستندات التقديم للصف الأول الإبتدائي بمدارس بني سويف
الجمعة 31/مايو/2019 - 11:45 ص
احمد فتحي الدسوقي
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صّرح مصدر بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الجمعة، عن شروط ومستندات التقديم للصف الأول الإبتدائي للموسم الدراسي الجدد\يد 2020-2019م، وهي:
- ألا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات في1102019، وهذه هي المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الأبتدائي.
- أصل شهادة الميلاد "كومبيوتر" للطفل وصورة منها + 6 صور شخصية حديثة للطفل.
- صورة بطاقة ولي الامر على أن تكون البطاقة سارية وغير منتهية.
- ملف التقديم ويجب أن يكون كامل الدمغات (2 تحسين + 1 نقابة + 1 موارد).
- شهادة صحية للطفل مختومة بختم التأمين الصحي.
- صورة طوابع التأمين الصحي بالبطاقة الصحية للطفل.
- إقرار ولي الامر ضمن أوراق التقديم بالملف.
- ألا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات في1102019، وهذه هي المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الأبتدائي.
- أصل شهادة الميلاد "كومبيوتر" للطفل وصورة منها + 6 صور شخصية حديثة للطفل.
- صورة بطاقة ولي الامر على أن تكون البطاقة سارية وغير منتهية.
- ملف التقديم ويجب أن يكون كامل الدمغات (2 تحسين + 1 نقابة + 1 موارد).
- شهادة صحية للطفل مختومة بختم التأمين الصحي.
- صورة طوابع التأمين الصحي بالبطاقة الصحية للطفل.
- إقرار ولي الامر ضمن أوراق التقديم بالملف.
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