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علي جمعة: هناك ناس يسألون الفقيه وكأنه ولي من أولياء الله الصالحين

الجمعة 31/مايو/2019 - 11:07 ص
علي جمعة: هناك ناس يسألون الفقيه وكأنه ولي من أولياء الله الصالحين
علي جمعة
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنهم يحاولون إلقاء الضوء على الفقه الإسلامي كعلم، حت تشيع الثقافة الفقهية الإسلامية بين الناس.

وأشار "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته على اليوتيوب، إلى أن هناك كثيرًا من الناس يسألون الفقيه أسئلة ليست من الفقه، حيث يسألونه وكأنه حاكم وسياسي، وولي من أولياء الله الصالحين، موضحا أن الثقافة الفقهية سوف تعد إنسان فاهم، وسائل منضبط، ومتلقيا مستوعبا.
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