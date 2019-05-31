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الجيش العراقي يصدر بيانا بشأن الفيديو "الفاضح" لمجموعة من الجنود

الجمعة 31/مايو/2019 - 10:31 ص
الجيش العراقي يصدر بيانا بشأن الفيديو الفاضح لمجموعة من الجنود
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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أصدرت وزارة الدفاع العراقية، بيانا قالت فيه إن رئيس الأركان الفريق أول ركن عثمان الغانمي أمر بإيقاف واعتقال الأشخاص، الذين "أساءوا" لسمعة الجيش ضمن مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في المقطع المصور جنود أحدهما يتحرش لفظيا بطفل داخل آلية عسكرية، بينما يتم الحديث عن اغتصاب جندي آخر لوالدته التي انتقلت إليها كاميرا الهاتف ليتضح أنها خارج الآلية العسكرية وتحمل رضيعا حتى تختفي بصحبة الجندي وراء تلة.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن الفيديو تم تصويره في منطقة غير معروفة بمدينة الموصل، شمالي البلاد. ويبدو أن الفيديو الذي اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية" سجل ضمن بث مباشر على فيسبوك.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن "الغانمي وجه قائد عمليات نينوى بإيقاف واعتقال الأشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر عددا من الأشخاص يرتدون الزي العسكري، ويسيئون لسمعة الجيش العراقي".

وأضافت الوزارة، أن الفريق الغانمي أمر أيضا "بفتح تحقيق فوري بالموضوع أعلاه".

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