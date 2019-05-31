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تعرف على معدلات تأخير القطارات بخطوط السكك الحديد اليوم

الجمعة 31/مايو/2019 - 10:49 ص
تعرف على معدلات تأخير القطارات بخطوط السكك الحديد اليوم
قطارات - أرشيفية
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كرستينا عياد
 
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حجم  التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة على بعض خطوط الهيئة. 

وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل خط القاهرة - الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة، خط القاهرة - السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به إلى منطقة القاهرة - أسيوط مدة ٣٥ دقيقة، ومنطقة أسيوط - أسوان مدة 35 دقيقة، خط  بنها - بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة، خط  طنطا - المنصورة - دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة.

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