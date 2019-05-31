عضو مجلس الشورى السعودي السابق: القمة العربية نجحت بأمتياز

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قال الدكتور محمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، إن القمة العربية في السعودية نجحت بإمتياز، وهناك تأكيد عربي على مواجهة التحديات الإيرانية، ومحاولاتها للنيل من الاستقرار العربي.



وأشار "آل زلفة"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن إيران تتفاخر أنها تحتل 4 عواصم عربية، وتهدد بتدمير الأرض العربية، منوهًا بأن سياسة إيران مبنية على التوسع، وعنصرية ضد الإنسان العربي.



وأضاف أن علاقة إيران بجيرانها من الدول لا تقوم على أساس من العلاقات الدبلوماسية، أو حسن الجوار، واصفًا النظام الإيراني بـ النظام المارق.

