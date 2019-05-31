تداول 5 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة 15 سفينة وتم تداول 5 آلاف طن بضائع عامة و458 شاحنة بضائع و725 سيارة حيث شملت حركة الواردات 191 شاحنة و413 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 267 شاحنة بضائع و312 سيارة.





حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Khalid A بينما تغادر اربع سفن وهى امانة،القاهرة،الحرية1،النوى اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امانة،الحرية1،النوى اكسبريس وغادرت السفينة Ardemms.





كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين ايلة وسينا وغادرت ثلاث سفن وهى سينا، ايلة، بريدج بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض وغادر ميناء بورتوفيق السفينتينNavigator M و Egyptian digniety.



