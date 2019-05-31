ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حسام البدري يكشف موقفه من تدريب الزمالك

الجمعة 31/مايو/2019 - 10:33 ص
حسام البدري يكشف موقفه من تدريب الزمالك
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

 

كشف حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، موقفه من تولي المهمة الفنية لفريق الزمالك، بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن الفريق.


وقال البدري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، إن رغبة مسئولي الزمالك في توليه منصب المدير الفني يعد شرفا كبيرا، موضحا أن الزمالك ناد كبير وله كل الاحترام والتقدير، سعيد برغبة مسئوليه تدريبي للفريق، موضحا أنه شرف كبير لأي مدرب أن يعرض عليه تدريب الزمالك.


وكان الزمالك قد تعادل بالأمس مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ31 لبطولة الدوري المصري.

Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة حسام البدري الزمالك أخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية
-
x
18:00
-
بنما
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
-
x
23:00
-
الوداد الرياضي - المغرب