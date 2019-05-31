حسام البدري يكشف موقفه من تدريب الزمالك
الجمعة 31/مايو/2019 - 10:33 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
كشف حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، موقفه من تولي المهمة الفنية لفريق الزمالك، بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن الفريق.
وقال البدري، خلال
مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، إن رغبة مسئولي الزمالك في توليه منصب المدير الفني يعد شرفا كبيرا، موضحا
أن الزمالك ناد كبير وله كل الاحترام والتقدير، سعيد برغبة مسئوليه تدريبي للفريق،
موضحا أنه شرف كبير لأي مدرب أن يعرض عليه تدريب الزمالك.
وكان الزمالك قد تعادل بالأمس مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ31 لبطولة الدوري المصري.
Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة حسام البدري الزمالك أخبار الرياضة
- جروس يرفض الزمالك.. والأهلي بدأ التفاوض مع السويسري
- الزمالك ينهي اتفاقه مع كريستيان جروس بحضور 4 مساعدين
- عاجل.. ميدو يفجر مفاجأة مدوية عن مفاوضات الزمالك لخلافة جروس
- ميدو: الجوهري انتصر على صالح سليم
- ميدو: رفضت العمل رئيسا لبيراميدز
- بالأرقام.. كشف حساب حسام حسن مع بيراميدز بعد رحيله عن الفريق
- جعفر: خالد جلال لا يصلح للزمالك حاليا
- منتخب مصر يدرس ضم عبد الله السعيد وعلي
- كريستيان جروس يقترب من خلافة ميدو
- عاجل.. حسام البدري يرد على أنباء تدريب الزمالك خلفا لـ"جروس"