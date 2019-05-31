حسام البدري يكشف موقفه من تدريب الزمالك

كشف حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، موقفه من تولي المهمة الفنية لفريق الزمالك، بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن الفريق.





وقال البدري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، إن رغبة مسئولي الزمالك في توليه منصب المدير الفني يعد شرفا كبيرا، موضحا أن الزمالك ناد كبير وله كل الاحترام والتقدير، سعيد برغبة مسئوليه تدريبي للفريق، موضحا أنه شرف كبير لأي مدرب أن يعرض عليه تدريب الزمالك.





وكان الزمالك قد تعادل بالأمس مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ31 لبطولة الدوري المصري.