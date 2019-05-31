قائد كلية القادة والأركان السعودية: القمة العربية تدعو إلى السلام وتهدئة الأمور





قال اللواء شامي الظاهري، قائد كلية القادة والأركان السعودية سابقا، إن القمتين العربية تم عقدها في إتفاق بين جميع رؤساء الدول، وكانت قمة ناجحة.وأشار "الظاهري"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه تحقق في القمة ما كاانت ترغب فيه المملكة العربية السعودية والدول المشااركة بشأن توحيد الرأي والموقف بينهم، مضيفا أن الموقف الإيراني بدأ يلين، فهم لأول مرة يتحدثون عن معاهدة أو إتفاق حسن جوار.وأضاف أن القمة العربية تدعو إلى الأمن والسلام وتهدئة الأمور، لافتا إلى أن كلمة خادم الحرمين خلال القمة تستهدف العمل على استقرار المنطقة.