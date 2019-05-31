مصادر عبرية: بناء 67 مستوطنة يهودية في القدس منذ حرب 67





كشفت مصادر عبرية، عن بناء 67 مستوطنة يهودية كبرى في القدس منذ حرب 67، خارج حدود الخط الأخضر، يقيم فيها حالياً ما يقارب من 216 ألف يهودي، وهو ما يقرب من 38% من تعداد السكان العام في القدس الشرقية.





وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن عدد العرب في القدس 340 ألف مواطن أي 62%.





وتشير التقارير إلى أن المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية توقفت عن النمو، وأن عدد المستوطنين فيها حالياً هو نفس عددهم العام الماضي بل والسنوات الماضية أيضاً، ويعود ذلك لتجميد البناء فيها من قبل الحكومات الإسرائيلية التي تزعمها نتانياهو خلال فترة ولاية أوباما في أمريكا، كما أن عمليات البناء فيها خلال ولاية ترامب لا زالت قليلة جداً.





وأشارت التقارير إلى أن عدد السكان العام في القدس تجاوز 900 ألف شخص، وتبلغ نسبة اليهود 62% والعرب 38%، كما أظهرت التقارير تراجعاً كبيراً في الهجرة السلبية اليهودية من القدس، حيث بلغت خلال العام الماضي أقل من 6 آلاف شخص فقط.



